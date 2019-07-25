В Мончегорске мать четверых детей задолжала им алиментов на миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-25T12:00:17+03:00

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К тому, что нерадивые отцы порой всеми возможными способами уклоняются от уплаты алиментов, мурманчан уже не удивить. Гораздо больше шокируют новость, когда заботиться о своих детях и содержать их отказывается мать. Именно такое дело оказалось в работе у судебных приставов Мончегорска.

- Мать сразу четырех детей уклонялась от уплаты алиментов. Кроме того, женщина нигде не работала и не имела постоянного адреса проживания. В итоге северянка накопила долг перед своими детьми в миллион рублей, - рассказывают в Управлении службы судебных приставов по Мурманской области.

В течение этой пары лет мать-«кукушка» изредка приходила к детям, которые живут с отцом, как водится, устраивала скандала и снова пропадал на какое-то время. А вот помочь финансово в воспитании ребят она не могла – мол, самой денег на жизнь не хватает. Возможно судебные приставы еще долго бегали за алиментщицей, но помогла забывчивость северянки.

- Женщина в очередной раз пришла навестить детей, а уходя, забыла свой мобильный телефон. Ее бывший супруг заметил оставленную вещь и тут же сообщил об этом приставу. Последний не стал упускать такую прекрасную возможность поймать алиментщицу, и когда, та вернулась за своей вещью, уже ждал ее в квартире, - уточняют в ведомстве.

В итоге горе-матери назначили 100 часов обязательных работ. Правда, большой вопрос сможет ли такое наказание сделать ее более сознательной.

ИСТОЧНИК KP.RU