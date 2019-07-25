2019-07-25T10:55:59+03:00
Общество

Мурманские "моржи" проплывут озеро с Андреевским флагом в руках

Акция будет посвящена Дню военно-морского флота
Ника СВЕТЛОВА
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Мурманские моржи проплывут Большое питьевое озеро с Андреевским флагом в руках. Фото: vk.com/club15371009Мурманские моржи проплывут Большое питьевое озеро с Андреевским флагом в руках. Фото: vk.com/club15371009
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В последнее воскресенье июля отмечается День военно-морского флота. Главным местом празднования в Мурманской области неизменно становится Североморск. Однако и в столице Заполярья тоже пройдут мероприятия.

Так, наши "моржи" 27 июля проведут на Большом Питьевом озере особенный заплыв в честь Дня ВМФ.

- Необходимо будет проплыть полкилометра до острова, водрузить Андреевский флаг и вернуться обратно. К участию в заплыве приглашаются "моржи", способные преодолеть расстояние в один километр в воде +15 градусов, - рассказывает председатель общественной организации "Морж" Александр Рожков.

Старт будет дан в 10 утра. Спортсменов просят подготовиться. В частности, в воду можно будет зайти только со страховочным буем. Все вопросы по мероприятию можно задать Владимиру Фомину 8911-313-04-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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