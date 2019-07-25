2019-07-25T09:59:42+03:00
Происшествия

В Мурманске с третьего этажа выкинули собаку

Посадка была мягкой: умеренно пострадали только печень и легкие
Варвара РУСЛАНОВА
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Кости у соабчки после полета с третьего этажа уцелели. Фото: Приют для бездомных животных МурманскаКости у соабчки после полета с третьего этажа уцелели. Фото: Приют для бездомных животных Мурманска
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Даже трудно представить, чем небольшая кудрявая собачка могла спровоцировать такой страшный поступок со стороны своего владельца, но факт остается фактом - теперь за жизнь животного борются зоозащитники.

- С третьего этажа корпуса 2 дома №9 на улице Гагарина выкинули собачку. Она забежала в подъезд. Может что-то сломала при падении. Тяжело дышит. Может кто-то ей помочь? – кинули клич в соцсетях жильцы дома.

На призыв моментально откликнулись зоозащитники из Приюта от бездомных животных в Мурманске. Уже через 20 минут они были на месте происшествия, переложили собачку на щит, погрузили в машину и отвезли в ветклинику.

- Позвоночник и лапы целы, умеренный пневмоторакс (воздух в грудной полости – Ред.) и умеренная травма печени. Пока оставлена в стационаре, - чуть позже сообщили в группе Приюта для бездомных животных.

Пользователи соцсетей призывают очевидцев написать заявление в полицию, но, как выяснилось, блюстителям правопорядка для реакции на вопиющий случай было достаточно публикации в СМИ.

- С заявлением в органы внутренних дел граждане не обращались. Тем не менее, в ходе мониторинга соцсетей выявлен факт, по которому начата проверка. Участковый уже выехал на место происшествия, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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