2019-07-25T09:38:05+03:00
Общество

На выходных в Мурманской области ожидается похолодание и возможен мокрый снег

Погода слегка порадует северян только в четверг и пятницу
Есения ДОБРОНРАВОВА
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На выходных Заполярье может накрыть дождем и мокрым снегом.На выходных Заполярье может накрыть дождем и мокрым снегом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жаркая погода в Мурманской области постояла меньше недели и подарила несколько суточных рекордов. Но все хорошее, видимо, быстро кончается.

Уже 25 июля северяне заметили похолодание. И оно будет только усиливаться.

- Дубак придет на выходные, а четверг с пятницей из-за свистопляски с ветрами будут хуже, чем предыдущие жаркие дни. Пока вырисовывается картина умеренно теплого четверга с акцентом тепла на вторую половину дня и ближе к вечеру, а также теплого начала пятницы. Правда после обеда в пятницу ожидается проход фронта (время еще может немного сместится), не исключено, что с грозами, после которого вы сам видите на картинке, что будет в субботу, в воскресенье еще прохладнее, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Более того, на выходных у нас может наступить если не зимняя, то осенняя погода.

- Северная часть Европейской территории России, освободившись от циклонов, окажется во власти холодного воздуха с самого северного полюса уже в субботу, там температура понизится на 5-7°. На северо-востоке региона местами возможны осадки в виде мокрого снега, - не обнадеживает Росгидрометцентр.

Напомним, этим летом снег уже выпадал в Хибинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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