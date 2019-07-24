Бельчонок, которого спасли в Полярных Зорях, нашел дом в Геленджике

СЕГОДНЯ 17:13 2019-07-24T16:28:21+03:00

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Уже ни один попавший в беду обитатель заполярных лесов благодаря отзывчивым северянам получил путевку в новую жизнь. Чего стоит чудесная история спасения бельчонка Тэодора, который не погиб благодаря неравнодушным жителям Полярных Зорей. Напомним, пищащей комочек с практически оторванным пальчиком и сломанным хвостом нашли на станции и отвезли в ветклинику, а затем передали руководителю группы «Помощь бездомным животным г. Полярные Зори» Ольге Молоковой.

- Две недели мы боролись за жизнь Тэодора, а потом мы отправились с ним к Черному морю. Я купила для него билет и клетку с переноской. В поезде мы кормили бельчонка каждые три часа смесью и давали лекарства, - рассказывает «КП» Ольга Молокова.

Уже в Кабардинки раздался судьбоносный звонок от женщины, которая все это время консультировала северянку по уходу за диким зверьком.

- Анна сказала, что в Геленджике живет женщина, которая четыре года назад также как я выхаживала новорожденную белочку, и та готова приютить Тэо на время нашего отпуска. Мы отвезли его к Вере, а через два дня она вновь вышла на связь и поинтересовалась дальнейшей судьбой малыша. Я честно призналась, что себе оставить его никак не могу – мне физически негде устроить для него просторный вольер – и буду искать ему дом, - вспоминает северянка.

В итоге Вера решила взять в компанию к своей Фокси еще и Тэодора, который, к слову, сказать, прекрасно переносит жару и уже начал питаться семечками и листочками, да и вообще превратился в шустрого малого.

ИСТОЧНИК KP.RU