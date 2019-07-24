2019-07-24T16:43:00+03:00
Политика

В Совет Федерации от Мурманской области могут попасть бывший губернатор и пенсионерка

Кандидаты на пост главы региона продолжают подавать документы в избирком
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Кандидаты в губернаторы Мурманской области представляют свой выбор потенциальных сенаторов Совета Федерации.Кандидаты в губернаторы Мурманской области представляют свой выбор потенциальных сенаторов Совета Федерации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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8 сентября состоятся выборы губернатора Мурманской области. Напомним, на этот пост претендовали 15 человек, но в итоге один сошел с дистанции.

Сейчас выдвинутые кандидаты проходят процедуру регистрации. Первым зарегистрированным на выборы стал представитель "Гражданской платформы" Виталий Измайлов, также документы в избирком подали Андрей Чибис ("Единая Россия"), Геннадий Тупикин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Михаил Антропов (КПРФ), Максим Белов (ЛДПР).

Претенденты на пост главы региона также представляют своих кандидатов в Совет Федерации от Мурманской области. Так, Андрей Чибис хотел бы видеть в своей команде Константина Долгова, Алексея Максимчука, Марину Калмыкову.

Виталий Измайлов представил в качестве потенциальных сенаторов пенсионерку Елену Астапкович, советника генерального директора "Мурманэнергосбыта" Евгения Магомаева, заместителя генерального директора частной охранной организации "Охрана-сервис" Милорава Зурико.

Михаил Антопов готов работать с бывшим губернатором Заполярья Юрием Евдокимовым, бывший глава Мурманской областной Думы Павел Сажинов и лидер коммунистов Мурманска Юрий Ваталин.

В ближайшее время свой выбор должны огласить бывший депутат Совета депутатов Мурманска Сергей Габриелян, предприниматель Максим Кириленко, Михаил Сухотин от партии "Альянс зеленых", Василий Буров от "Справедливой России" и самовыдвиженцы Николая Дмитренко, Михаила Зуба, Кариба Гаджимагомедова, Дмитрия Еминцева и Максима Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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