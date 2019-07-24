2019-07-24T15:55:59+03:00
Дом. Семья

Под Мурманском пара лебедей-кликунов вывела птенца

Северян просят не досаждать птицам и аккуратно к ним относиться
Ника СВЕТЛОВА
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Лебеди-кликуны на озере под Мурманском вывели потомство. Фото: скриншот видеоЛебеди-кликуны на озере под Мурманском вывели потомство. Фото: скриншот видео
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Лебедь-кликун занесен в Красную книгу Мурманской области со статусом "редкий, находящийся в состоянии, близком к угрожаемому". Встретить этих красивых птиц можно в в бассейне реки Поной и в междуречье рек Варзуга и Стрельна.

А на днях белоснежных красавцев видели в озере у дороги на Ура-Губу. По воде плавно шла мама с малышом, а глава семейства ждал их в прибрежной траве.

- Они уже очень давно обитают на этом озере, а потомства не было, хорошо, что появилось. Каждый год на Уру ездим и их там уже лет как 5 видим, - поделилась наблюдениями в группе "Мурманск" Яна Южакова-Семенова.

Со слов северян, в народе это озеро даже зовут Лебединым именно из-за кликуна. Напомним, лебедей в Заполярье заметили в мае, когда они прилетели из южных стран. Первыми их встречали в Никеле.

Отдыхающих и рыбаков просят быть аккуратнее с птицами и не обижать их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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