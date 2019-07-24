2019-07-24T14:32:07+03:00
Общество

В Апатитах, Кировске и Мончегорске собирают гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения в Иркутской области

Принести вещи можно до 12:00 26 июля
Елена МОЛОДЦОВА
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От наводнения в Иркутске пострадали больше двух тысяч домов. Фото: Кирилл Шипицин/ТАССОт наводнения в Иркутске пострадали больше двух тысяч домов. Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
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В конце июня со страниц и экранов федеральных СМИ не сходили новости о наводнении в Иркутской области. Напомним, стихия пришла сразу в 20 населенных пунктов Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунскогого районов. В итоге под водой оказались более двух тысяч домов, а более 800 человек были эвакуированы. Разумеется, северяне не смогли остаться в стороне от чужой беды и объявили сбор предметов первой необходимости для оказания гуманитарной помощи жителям Иркутской области, пострадавших от наводнения.

- В четыре пункта сбора до 12:00 26 июля можно принести средства личной гигиены (шампуни, зубные пасту и щетки, мыло и так далее), моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, одежду и обувь, полотенца, подушки, одеяла, мобильные телефоны и нескоропортящиеся продукты питания, - перечисляют во 2 отряде федеральной противопожарной службы по Мурманской области. - Отправка гуманитарной помощи будет организована централизованно.

Все эти предметы ждут по адресам:

- Апатиты, улица Промышленная, дом 7 (8 пожарно-спасательная часть);

- Апатиты, улица Строителей, дом 3 (Служба гражданской защиты города);

- Кировск, улица Олимпийская, дом 48 (Кировский филиал Управления по ГОЧС и ПБ Мурманской области», 30 пожарная часть);

- Мончегорск, проспект Металлургов, дом 16 (10 пожарно-спасательная часть).

Как сообщили «КП» в пресс-службе МЧС по Мурманской области, на данный момент главное управление ведомства также занимается организацией сбора гуманитарной помощи для пострадавших в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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