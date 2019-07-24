2019-07-24T12:35:25+03:00
Общество

Мурманская область получила из Москвы 300 миллионов рублей на реанимацию здравоохранения

На эти закупят медицинское оборудование, которое нужно северянам как воздух
Елена МОЛОДЦОВА
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На федеральные деньги закупят в том числе и современные аппараты УЗИ.На федеральные деньги закупят в том числе и современные аппараты УЗИ.Фото: Алексей ФОКИН
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Когда в региональном правительстве принимали антикризисный план по здравоохранению Заполярья, многих смущало, что часть его пунктов можно реализовать только благодаря дополнительным финансовым влиянием. Бюджет Мурманской области не бездонный и бесконечно изыскивать из него средства не получится. Все это время чиновники вели переговоры с Москвой, без устали доказывая, что без столичной поддержки медицину на Крайнем Севере не реанимировать, и были услышаны. Из федерального бюджета Мурманской области выделили 300 миллионов рублей на развитие здравоохранения.

- На эти деньги будет закуплена современная техника для 11 учреждений из девяти муниципалитетов. В частности это будут аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование, аппаратура имунногистохимических исследований и стресс-эхокардиоскопии. Последние нужны буквально как воздух, поскольку помогут оперативно и правильно ставить диагнозы по онкологии и спасать от инфаркта миокарда, - сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Новая и современная техника также станет поводом для одних врачей остаться в Мурманской области, а другим приехать себя трудиться. По крайней мере, руководство региона возлагает на это большие надежды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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