В Алакуртти из окна второго этажа выпала восьмилетняя девочка

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-24T11:57:50+03:00

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Страх, что ребенок может совершить полет из окна, наверное, преследует всех родителей. А сотрудники правоохранительных органов то и дело напоминают о том, что за детьми надо внимательно следить. Но несчастные случаи все же происходят. Очередной неприятный инцидент произошел в Алакуртти.

- 23 июля восьмилетняя девочка находилась у себя дома, в квартире на втором этаже, одна и решила забраться на подоконник. Северянка встала на приставку, открыла окно и оперлась на антимоскитную сетку. Легкая конструкция не выдержала веса ребенка и полетела вниз, а вслед за ней и девочка, - рассказывает старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

Очевидцы вызвали «Скорую», которая доставила пострадавшую в Кандалакшскую ЦРБ. В больнице ребенка осмотрели и поставили диагноз «перелом правого голеностопного сустава». А в следственном комитете начали проверку по этому случаю – место происшествия детективы уже осмотрели.

ИСТОЧНИК KP.RU