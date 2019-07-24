В МЧС рассказали, где в Мурманске можно жарить шашлыки

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-24T10:25:21+03:00

Жарить шашлык в Мурманске можно! Но только на специальных площадках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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До +30 доходит столбик термометра в последние дни - Заполярье радуется лету.

Правда, это тревожное время для спасателей: северяне купаются в водоемах, хотя это запрещено, теряются в лесах любители тихой охоты и рыбалки. А также на полуострове горят леса.

По данным Мурманской авиабазы на территории области установлен третий класс пожарной опасности лесного фонда по погодным условиям. Это накладывает ряд ограничений на отдыхающих.

- Разведение костров в лесах допускается только на специально оборудованных местах отдыха. Перед уходом костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления. Нельзя выбрасывать из мангалов и жаровен непотушенные угли, их необходимо обильно полить водой до полного остывания, - рассказали в МЧС Мурманской области.

Также в лесу нельзя бросать окурки и стекло, выжигать хворост, лесную подстилку, сухую траву и другие горючие материалы на земельных участках, заправлять горючим машину.

При этом пожарить шашлык в Мурманске можно. Но, как уточнили "КП" в МЧС, делать это можно на специально отведенных площадках. Например, на территории баз отдыха, горнолыжных склонов и т.д. - только у них есть разрешение на использования открытого огня.

ИСТОЧНИК KP.RU