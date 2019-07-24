Под Мурманском спасатели искали мужчину, которому стало плохо на лоне природы

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-24T10:14:04+03:00

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На улице, наконец-то, лето. Правда, жара нас будет радовать недолго. Поэтому северяне спешат насладиться общением с природой, и порой им это выходит боком. Напомним, на днях под Ловозером добровольцам пришлось на руках выносить из болота заблудившуюся пенсионерку. А под Умбой продолжаются поиски рыбака Артура Петкевича, поехавшего поудить рыбку на Амозере. Понадобилась помощь спасателей и 63-летнему мурманчанину.

- Утром 23 июля мужчина отправился прогуляться к озеру Соколиному и вскоре почувствовал себя плохо настолько, что начал терять сознание. До того, как упасть на землю без чувств, он успел дозвониться до службы «112» и позвать на помощь, - рассказывают об инциденте в Аварийно-спасательном отряде Мурманска.

К попавшему в беду мурманчанину выдвинулись сразу два отряда, которым прежде чем найти звонившего мужчину пришлось прочесать просеки линий электропередач и берег озера Соколиное. Спасатели оказали мужчине первую помощь и сопроводили до машины скорой помощи, которая ждала их у дороги. Пенсионера госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU