Под Мончегорском из-за лопнувшего колеса погиб водитель Infiniti

СЕГОДНЯ 09:42 2019-07-24T09:25:23+03:00

От люксовой иномарки осталась только груда железа, так ее припечатало о землю. Фото: УГИБДД по Мурманской области

А мужчина за рулем Chevrolet по собственной вине оказался в больнице

Изменить размер текста: A A

Два ДТП с разницей в три часа и 19 километров произошли на автодороге «Кола» вечером 23 июля. Обе аварии достаточно серьезные и с тяжелыми последствиями.

- В 17:10 на 1249 километре федеральной трассы «Кола» у Infiniti, ехавшей со стороны Мончегорска в Апатиты, лопнуло колесо. Иномарка вылетела в правый кювет. 65-летний мужчина, находящийся за рулем внедорожника, погиб на месте до приезда скорой помощи, - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Судя по фотографиям, Infiniti ехала на большой скорости – после удара о землю и деревья от люксовой иномарки осталась только груда покореженного металла. Не повезло на «федералке» и водителям еще двух иномарок, которых свела судьба в одно время на 1230 километре трассы «Кола».

Поворот Chevrolet налево закончился печально и для нее, и для ее водителя. Фото: УГИБДД по Мурманской области

- В 20:30 35-летний мужчина, находящийся за рулем Chevrolet, поворачивая налево, не убедился в безопасности своего маневра и в итоге столкнулся с Mitsubishi Pajero. От удара внедорожник улетел в кювет, а виновника аварии увезли в больницу, - уточняет Инна Башмакова.

По обоим ДТП в дорожной полиции проводят проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU