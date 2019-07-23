2019-07-23T17:08:13+03:00
Происшествия

В Мурманске водителя маршрутки накажут за нарушение ПДД, видео с которым попало в "ВКонтакт"

Мужчина пересек сплошную и проехал на красный сигнал светофора [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Водитель маршрутки пытался поскорее проехать, хотя по "зебре" шли люди. Фото: скриншот видеоВодитель маршрутки пытался поскорее проехать, хотя по "зебре" шли люди. Фото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В наше время трудно не стать звездой Интернета. Любое твое действие, как хорошее, так и плохое, может быть записано на мобильный телефон. Мурманчанин узнал об этом на личном примере - видео, как он нарушает ПДД оказалось в начале июня в "ВКонтакте".

Видеорегистратор записал, как водитель маршрутки у перекрестка улиц Софьи Перовской и Карла Маркса сначала пересекает сплошную, а потом, игнорируя красный сигнал светофора, пытается побыстрее проехать. Хотя по "зебре" идут пешеходы. Видео с с таким наглым поведением водителя вызвало большое возмущение у северян.

- В результате административного расследования мужчина, управлявший маршрутным транспортным средством, привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РФ. По части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения...), по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении...), по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора...), - рассказали в УМВД России по Мурманской области.

По всем штрафам получилось, что водитель маршрутки должен заплатить 6 тысяч рублей.

В Мурманске маршрутчик трижды нарушил ПДД.Заезд водителя маршрутки в Мурманске с тремя нарушениями правил дорожного движения попал на запись видеорегистратора. В полиции уже начали проверку. Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мурманчане спасли зайчонка, выбежавшего из леса прямо под колеса их авто
В Мурманске возбудили уголовное дело о поджоге пяти «ГАЗелей»
Министерство образования: «В Мурманской области нет палаточных лагерей»
Представлены три кандидата в Совет Федерации от Мурманской области
По дороге в аэропорт «Мурманск» сгорел автомобиль
В колонию в Мурмашах прислали икону с телефоном внутри
Андрей Чибис передал в избирком Мурманской области 39 листов поддержки от депутатов
Пенсионер из Кандалакши обиделся на коллегу и спалил его машину
Опять живодер? В Кандалакше снова нашли мертвого щенка
В Мурманске мужчина хотел насолить сожительнице и угнал ее машину
В Якутске хотят установить бюст мурманчанину, который ценой своей жизни спас четверых детей
Появился первый зарегистрированный кандидат на выборы губернатора Мурманской области
У Мурманского морского пароходства новый генеральный директор
Даже в жаркие дни вода в реках и озерах Мурманской области не прогрелась
В Мурманске закончился полярный день и начались белые ночи
Погубить группу Дятлова могла полярная истерия
"Зоной 51" назвали Мурманскую область
Роковое солнце: Между Апатитами и Кировском сбили пешехода
300 велосипедистов прошли все испытания самого северного в мире марафона «Муста-Тунтури»
В вокзале в Санкт-Петербурге задержали мурманчанина с тремя граммами синей «соли»
В Мончегорске спасли раненного ястреба
В Мурманске у пешеходных переходов появилось 15 цветных рисунков