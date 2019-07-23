В Мурманске водителя маршрутки накажут за нарушение ПДД, видео с которым попало в "ВКонтакт"

СЕГОДНЯ 17:32 2019-07-23T17:08:13+03:00

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В наше время трудно не стать звездой Интернета. Любое твое действие, как хорошее, так и плохое, может быть записано на мобильный телефон. Мурманчанин узнал об этом на личном примере - видео, как он нарушает ПДД оказалось в начале июня в "ВКонтакте".

Видеорегистратор записал, как водитель маршрутки у перекрестка улиц Софьи Перовской и Карла Маркса сначала пересекает сплошную, а потом, игнорируя красный сигнал светофора, пытается побыстрее проехать. Хотя по "зебре" идут пешеходы. Видео с с таким наглым поведением водителя вызвало большое возмущение у северян.

- В результате административного расследования мужчина, управлявший маршрутным транспортным средством, привлечен к ответственности сразу по трем статьям КоАП РФ. По части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения...), по части 1 статьи 12.14 КоАП РФ (невыполнение требования правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении...), по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора...), - рассказали в УМВД России по Мурманской области.

По всем штрафам получилось, что водитель маршрутки должен заплатить 6 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/721883" frameborder="0"></iframe> В Мурманске маршрутчик трижды нарушил ПДД.Заезд водителя маршрутки в Мурманске с тремя нарушениями правил дорожного движения попал на запись видеорегистратора. В полиции уже начали проверку. Автор: УМВД по Мурманской области! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU