В Мурманске возбудили уголовное дело о поджоге пяти «ГАЗелей»

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-23T16:34:33+03:00

В полиции устанавливают лиц, причастных к пожару на Героев-североморцев

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Спустя сутки после того, как у дома №100а по проспекту Героев-североморцев в Мурманске полыхали сразу пять автомобилей, стали известны подробности утреннего происшествия. Напомним, пожар вспыхнул в 5:19 22 июля. В огне пострадали пять машин.

- По факту возгорания пяти автомобилей марки «ГАЗель» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога». На данный момент сотрудниками устанавливают сумму причиненного ущерба и лиц, причастных к преступлению, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Как стало известно «Комсомолке», «ГАЗели» пострадали в огне лишь частично – полностью выгоревших машин среди нет: где-то пламя повредила лишь кузов, где-то слегка лизнуло салон.

ИСТОЧНИК KP.RU