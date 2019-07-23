В Мурманске возбудили уголовное дело о поджоге пяти «ГАЗелей»
Спустя сутки после того, как у дома №100а по проспекту Героев-североморцев в Мурманске полыхали сразу пять автомобилей, стали известны подробности утреннего происшествия. Напомним, пожар вспыхнул в 5:19 22 июля. В огне пострадали пять машин.
- По факту возгорания пяти автомобилей марки «ГАЗель» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога». На данный момент сотрудниками устанавливают сумму причиненного ущерба и лиц, причастных к преступлению, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Как стало известно «Комсомолке», «ГАЗели» пострадали в огне лишь частично – полностью выгоревших машин среди нет: где-то пламя повредила лишь кузов, где-то слегка лизнуло салон.
ИСТОЧНИК KP.RU