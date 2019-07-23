2019-07-23T16:10:21+03:00
Общество

Министерство образования: «В Мурманской области нет палаточных лагерей»

МЧС проведет в учреждениях, где отдыхают дети, дополнительные инструктажи и тренировочные эвакуации
Елена МОЛОДЦОВА
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Мурманским детям опасаться нечего.Мурманским детям опасаться нечего.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровском крае посреди ночи вспыхнул детски палаточный лагерь «Холдоми» – четыре ребенка погибли и еще 12 человек пострадали. Разумеется, весть о трагедии эхом пролетела по всей стране. Сейчас разгар летних каникул – дети отдыхают в том числе и в лагерях. «Комсомолка» выяснила, есть ли палаточные лагеря в Мурманской области и стоит ли ждать беды.

- В Заполярье нет ни одного палаточного лагеря, - успокоила главный специалист министерства образования Мурманской области Валентина Анциферова. – Всего за летние каникулы в регионе работало 72 лагеря, 65 из них с дневным пребыванием – на базе наших учреждений.

Кроме того, в Заполярье открыли четыре загородных лагеря, в которых за все лето отдохнет 855 подрастающих северян. Еще ряд детей отправили в санаторий «Лапландия» в Мурмашах и Зеленоборскую санаторную школу-интернат.

- На данный момент в Мурманской области осталось 16 лагерей. Все лагеря, которые функционировали и продолжают это делать, были приятны межведомственными комиссиями. Каждому учреждению было выдано санитарно-эпидемиологическое разрешение Роспотребнадзора. Предписания пожарного надзора у них отсутствуют, - уверяет Валентина Владимировна.

В МЧС по Мурманской области решили обойтись без дополнительных проверок работающих лагерей.

- Однако с сотрудниками будут проведены дополнительные инструктажи о недопущении требований пожарной безопасности, а также пройдут дополнительные тренировочные эвакуации с детьми, - сообщила «КП» и.о. начальника пресс-службы ведомства Владислава Штырлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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