По дороге в аэропорт «Мурманск» сгорел автомобиль

СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-23T15:36:25+03:00

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Возможно, если бы беда настигла легковушку в столице Заполярья, то у нее было больше шансов на спасение, но пока огнеборцы добрались до загородной трассы, пламя уничтожило «железного коня».

- В 21:55 22 июля на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании легкового автомобиля. ЧП произошло на 13 километре автодороги Аэропорт – Мурманск, - сообщает МЧС по Мурманской области. – на место незамедлительно выехали два пожарных расчета в составе семи человек и двух единиц техники. Однако спасти машину не удалось – огонь ее полностью уничтожил. Причины пожара устанавливаются

Обгоревший остов некогда «железного коня» по-прежнему стоит на 13 километре дороги в аэропорт «Мурманск». Даже в нескольких метрах от него чувствуется сильный запах гари, а рядом валяется аптечка.

Напомним, ранним утром 22 июля в Мурманске вспыхнуло сразу пять машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/721855" frameborder="0"></iframe> Под Мурманском сгорел автомобиль.После пожара от машины остался только обгорешвий остов и слиьный запах гари. Автор: КП-Мурманск! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU