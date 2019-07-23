2019-07-23T15:36:25+03:00
Происшествия

По дороге в аэропорт «Мурманск» сгорел автомобиль

От машины остался только обгоревший остов [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
Поделиться:
От машины остался лишь обгаревший остов. Фото: КП-МурманскОт машины остался лишь обгаревший остов. Фото: КП-Мурманск
Изменить размер текста:

Возможно, если бы беда настигла легковушку в столице Заполярья, то у нее было больше шансов на спасение, но пока огнеборцы добрались до загородной трассы, пламя уничтожило «железного коня».

- В 21:55 22 июля на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании легкового автомобиля. ЧП произошло на 13 километре автодороги Аэропорт – Мурманск, - сообщает МЧС по Мурманской области. – на место незамедлительно выехали два пожарных расчета в составе семи человек и двух единиц техники. Однако спасти машину не удалось – огонь ее полностью уничтожил. Причины пожара устанавливаются

Обгоревший остов некогда «железного коня» по-прежнему стоит на 13 километре дороги в аэропорт «Мурманск». Даже в нескольких метрах от него чувствуется сильный запах гари, а рядом валяется аптечка.

Напомним, ранним утром 22 июля в Мурманске вспыхнуло сразу пять машин.

Под Мурманском сгорел автомобиль.После пожара от машины остался только обгорешвий остов и слиьный запах гари. Автор: КП-Мурманск! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске водителя маршрутки накажут за нарушение ПДД, видео с которым попало в "ВКонтакт"
Мурманчане спасли зайчонка, выбежавшего из леса прямо под колеса их авто
В Мурманске возбудили уголовное дело о поджоге пяти «ГАЗелей»
Министерство образования: «В Мурманской области нет палаточных лагерей»
Представлены три кандидата в Совет Федерации от Мурманской области
В колонию в Мурмашах прислали икону с телефоном внутри
Андрей Чибис передал в избирком Мурманской области 39 листов поддержки от депутатов
Пенсионер из Кандалакши обиделся на коллегу и спалил его машину
Опять живодер? В Кандалакше снова нашли мертвого щенка
В Мурманске мужчина хотел насолить сожительнице и угнал ее машину
В Якутске хотят установить бюст мурманчанину, который ценой своей жизни спас четверых детей
Появился первый зарегистрированный кандидат на выборы губернатора Мурманской области
У Мурманского морского пароходства новый генеральный директор
Даже в жаркие дни вода в реках и озерах Мурманской области не прогрелась
В Мурманске закончился полярный день и начались белые ночи
Погубить группу Дятлова могла полярная истерия
"Зоной 51" назвали Мурманскую область
Роковое солнце: Между Апатитами и Кировском сбили пешехода
300 велосипедистов прошли все испытания самого северного в мире марафона «Муста-Тунтури»
В вокзале в Санкт-Петербурге задержали мурманчанина с тремя граммами синей «соли»
В Мончегорске спасли раненного ястреба
В Мурманске у пешеходных переходов появилось 15 цветных рисунков