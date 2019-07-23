2019-07-23T15:05:53+03:00
Происшествия

В колонию в Мурмашах прислали икону с телефоном внутри

Посылка пришла от жительницы далекого города Искитима
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Чтоыб передать телефон в колонию, жительница Новосибирской области посягнула на святое. Фото: УФСИН по Мурманской областиЧтоыб передать телефон в колонию, жительница Новосибирской области посягнула на святое. Фото: УФСИН по Мурманской области
Изменить размер текста:

На войне, как говорится, все средства хороши! А потому близкие и друзья подопечных исправительных учреждений Мурманской области к каким только ухищрениям не прибегают, чтобы передать по ту сторону решетки запрещенные предметы. Ради этого они готовы даже посягнуть на святое.

- В колонию строго режима №18 в Мурмашах на имя одного из осужденных пришла бандероль от жительницы города Искитима Новосибирской области. В посылке была икона, начиненная средствами мобильной связи, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Святой предмет умелица разделила на две части и выдолбила с внутренней стороны ниши, куда спрятала сим-карту и детали для мобильного телефона, а потом просто склеила икону, запаковала и отправила в Мурмаши.

- Материалы переданы в правоохранительные органы для принятия в отношении правонарушительницы процессуального решения. Проводится проверка, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске водителя маршрутки накажут за нарушение ПДД, видео с которым попало в "ВКонтакт"
Мурманчане спасли зайчонка, выбежавшего из леса прямо под колеса их авто
В Мурманске возбудили уголовное дело о поджоге пяти «ГАЗелей»
Министерство образования: «В Мурманской области нет палаточных лагерей»
Представлены три кандидата в Совет Федерации от Мурманской области
По дороге в аэропорт «Мурманск» сгорел автомобиль
Андрей Чибис передал в избирком Мурманской области 39 листов поддержки от депутатов
Пенсионер из Кандалакши обиделся на коллегу и спалил его машину
Опять живодер? В Кандалакше снова нашли мертвого щенка
В Мурманске мужчина хотел насолить сожительнице и угнал ее машину
В Якутске хотят установить бюст мурманчанину, который ценой своей жизни спас четверых детей
Появился первый зарегистрированный кандидат на выборы губернатора Мурманской области
У Мурманского морского пароходства новый генеральный директор
Даже в жаркие дни вода в реках и озерах Мурманской области не прогрелась
В Мурманске закончился полярный день и начались белые ночи
Погубить группу Дятлова могла полярная истерия
"Зоной 51" назвали Мурманскую область
Роковое солнце: Между Апатитами и Кировском сбили пешехода
300 велосипедистов прошли все испытания самого северного в мире марафона «Муста-Тунтури»
В вокзале в Санкт-Петербурге задержали мурманчанина с тремя граммами синей «соли»
В Мончегорске спасли раненного ястреба
В Мурманске у пешеходных переходов появилось 15 цветных рисунков