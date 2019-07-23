В колонию в Мурмашах прислали икону с телефоном внутри

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-23T15:05:53+03:00

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На войне, как говорится, все средства хороши! А потому близкие и друзья подопечных исправительных учреждений Мурманской области к каким только ухищрениям не прибегают, чтобы передать по ту сторону решетки запрещенные предметы. Ради этого они готовы даже посягнуть на святое.

- В колонию строго режима №18 в Мурмашах на имя одного из осужденных пришла бандероль от жительницы города Искитима Новосибирской области. В посылке была икона, начиненная средствами мобильной связи, - рассказывают в пресс-службе УФСИН по Мурманской области.

Святой предмет умелица разделила на две части и выдолбила с внутренней стороны ниши, куда спрятала сим-карту и детали для мобильного телефона, а потом просто склеила икону, запаковала и отправила в Мурмаши.

- Материалы переданы в правоохранительные органы для принятия в отношении правонарушительницы процессуального решения. Проводится проверка, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU