2019-07-23T16:14:39+03:00
Политика

Андрей Чибис передал в избирком Мурманской области 39 листов поддержки от депутатов

О своем решении зарегистрировать его в качестве кандидата комиссия сообщит 1 август
Елена МОЛОДЦОВА
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О решении комиссии Андрей Чибис узнает через девять дней.О решении комиссии Андрей Чибис узнает через девять дней.Фото: Елена МОЛОДЦОВА
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До выборов губернатора Мурманской области остается всего полтора месяца - голосование назначено на 8 сентября, и кандидаты на пост главы региона спешат уладить все формальности. На данном этапе они должны представить в избирательную комиссию Мурманской области подписи cеверян, если речь идет о самовыдвиженцах, либо листы поддержки от депутатов, если на выборы человек идет от политической партии. Напомним, предвыборная гонка еще толком не началась, а первый ее участник уже сошел с дистанции – заявление об отказе участвовать в губернаторских выборах принес Николай Богатырев, гендиректор Мурманского спортивного клуба «Ледокол». А вот первым зарегистрированным кандидатом на пост главы региона стал Виталий Измайлов от партии «Гражданская платформа».

- Идет обычная работа с кандидатами и их штабами. До 24 июля они должны предоставить нам подписи избирателей или листы поддержки от депутатов. После чего в течение десяти дней эти документы будут проверены и вынесено решение, - сообщил председатель регионального избиркома Андрей Богомолов.

К слову, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис стал четвертым, кто предоставил в избирком оставшиеся документы - его поддержало максимальное число депутатов, 39 человек. Перед ним это успели сделать, Геннадий Тупикин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Михаил Антропов от КПРФ и, разумеется, Виталий Измайлов.

- Андрей Владимирович, комиссия сообщит вам свое решение о регистрации вас в качестве кандидата в губернаторы Мурманской области в 13:00 1 августа, - пожал руку претенденту на высокий пост один из членов рабочей группы избиркома.

В комиссии ждут документы от бывшего депутату Совета депутатов Мурманска Сергея Габриеляна, предпринимателя Максима Кириленко, Михаила Сухотина от партии «Альянс зеленых», Василия Бурова от «Справедливой России», Максима Белова от ЛДПР и самовыдвиженцев Николая Дмитренко, Михаила Зуба, Кариба Гаджимагомедова, Дмитрия Еминцева и Максима Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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