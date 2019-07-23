Пенсионер из Кандалакши обиделся на коллегу и спалил его машину

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-23T13:36:18+03:00

Протрезвев, мужчина признал свою вину и сделал явку с повинной

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В Кандалакше расследовали пожар, в котором погибла машина. Случился он вечером 26 сентября. Оказалось, что огонь не возник случайно, например, из-за замыкания проводки. А умышленно.

Виновным в поджоге оказался пенсионер из Кандалакши. Ему давно не нравился коллега по работе. Настолько, что в тот день, изрядно выпив, взял бутылку с бензином и пошел искать машину заклятого врага. Когда нашел, облил авто горючей жидкостью и поджег.

Транспортное средство сгорело почти полностью. Ущерб составил 111 тысяч рублей. Вычислить мужчину-поджигателя труда не составило - он сам пришел в полицию, когда протрезвел, и рассказал о случившемся.

- Подсудимый вину по предъявленному обвинению признал полностью. При назначении подсудимому наказания суд учел как то, что ранее он не судим, является пенсионером, по месту жительства характеризуется положительно, ранее привлекался к административной ответственности, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Явка с повинной, сотрудничество с полицией, а также частичное возмещение ущерба стали смягчающими обстоятельствами при вынесении приговора.

Кандалакшский районный суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также он должен выплатить коллеге почти 109 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU