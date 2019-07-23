В Мурманске мужчина хотел насолить сожительнице и угнал ее машину

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-23T11:34:40+03:00

За хулиганство северянин попал под подписку о невыезде

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Любовь бывает зла - на эмоциях люди часто делают необдуманные поступки, о которых потом могут жалеть. Вот и 33-летний мурманчанин не совладал с собой и нажил проблемы с законом.

Мужчина обиделся на свою 35-летнюю сожительницу. Настолько, что угнал ее машину, лишь бы насолить любимой.

Женщина взяла авто по договору аренды. На пару минут оставила возле дома с открытыми дверьми и ключами зажигания. Это и был главный промах: мужчина решил воспользоваться такой оплошностью, и угнал авто. Правда, сотрудники полиции быстро задержали хулигана.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством). В отношении местного жителя избрана мера пресечения виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Чересчур эмоциональному мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU