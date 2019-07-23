2019-07-23T10:30:22+03:00
Политика

Появился первый зарегистрированный кандидат на выборы губернатора Мурманской области

Также список претендентов на кресло главы региона сократился на одного человека
Мария ПАШЕНКОВА
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Виталий Измайлов стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы губернатора Мурманской области.Виталий Измайлов стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы губернатора Мурманской области.
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В Мурманской области 8 сентября пройдут выборы губернатора. Напомним, в территориальную избирательную комиссию документы подали 15 человек, претендующих на кресло главы региона.

22 июля стало известно, что один из кандидатов решил не баллотироваться. Это Николай Богатырев, генеральный директор Мурманского спортивного клуба "Ледокол".

Таким образом кандидатов осталось 14: бывший депутат Совета депутатов Мурманска Сергей Габриелян, индивидуальный предприниматель Максим Кириленко, Михаил Сухотин от партии "Альянс зеленых", врио губернатора региона и представитель "Единой России" Андрей Чибис, Михаил Антропов от КПРФ, Геннадий Тупикин от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", Виталий Измайлов от "Гражданской платформы", Василий Буров от "Справедливой России", Максим Белов от ЛДПР и самовыдвиженцы Николай Дмитренко, Михаил Зуб, Кариб Гаджимагомедов, Дмитрий Еминцев и Максим Соколов.

Также в области появился первый зарегистрированный кандидат. Виталий Измайлов от "Гражданской платформы". Он первым подал документы в избирком для регистрации. Ожидается, что уже сегодня это сделает врио губернатора Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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