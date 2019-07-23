В Мурманске закончился полярный день и начались белые ночи

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-23T08:31:31+03:00

До 12 августа в Заполярье еще будет светло

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Из-за холодного лета не все северяне смогли полностью насладиться полярным днем, когда хоть в полночь, хоть в два часа ночи можно гулять под лучами солнцами. Из-за пасмурной погоды и дождей светило часто пряталось за облаками.

Теперь жителям Мурманской области придется довольствоваться лишь небольшим светом - в Заполярье 23 июля закончился период полярного дня, который длился почти два месяца, и начались белые ночи. Это уже вторая серия - первая была в мае.

- Она продлится с 23 июля по 12 августа. 13 августа солнце вновь опустится ниже, чем на 6 градусов под горизонт, и начнется обычная смена дня и ночи, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним, полярный день "отступает" с Кольского полуострова с юга на север. Так, сначала он ушел из Кандалакши, затем Кировска и Апатитов. Сегодня на очереди Мурманск, следом Североморск. А последним с ним попрощается мыс Немецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU