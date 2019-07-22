2019-07-22T18:09:19+03:00
Общество

Погубить группу Дятлова могла полярная истерия

Такую версию уральцам подсказали в Мурманском государственном арктическом университете
Ника СВЕТЛОВА
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Прошло 60 лет, но до сих пор нет точной информации, что сгубило группу Дятлова. Фото: архив "КП"Прошло 60 лет, но до сих пор нет точной информации, что сгубило группу Дятлова. Фото: архив "КП"
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60 лет прошло с загадочной гибель девяти туристов в горах Северного Урала. С тех пор место, где произошла трагедия, зовут перевал Дятлова.

До сих пор никто не знает, почему умерли крепкие и сильные молодые люди - обстоятельства слишком загадочны. Теорий и версий много, а теперь их копилка пополнилась еще одной. Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин пообщался с сотрудниками Мурманского государственного университета и узнал о существовании болезни, которую можно встретить в местах с экстремальными условиями для жизни. Называется она полярная истерия или мерячка.

- Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего — они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения. Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей, - рассказал уралец агентству ura.news. - Свидетели отмечали, что люди, охваченные "мерячкой", стремятся двигаться к северу, становятся нечувствительными к боли и холоду, некоторые рвут на себе одежду, а если кто-то пытается помешать им — становятся агрессивными и сопротивляются с нечеловеческой силой. Состояние может продолжаться долго, в конце могут наблюдаться конвульсии и рыдания, а затем глубокий сон.

Сбрасывать эту версию со счету исследователи трагедии не спешат. Говорят, что выглядит правдоподобно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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