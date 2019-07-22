Погубить группу Дятлова могла полярная истерия
60 лет прошло с загадочной гибель девяти туристов в горах Северного Урала. С тех пор место, где произошла трагедия, зовут перевал Дятлова.
До сих пор никто не знает, почему умерли крепкие и сильные молодые люди - обстоятельства слишком загадочны. Теорий и версий много, а теперь их копилка пополнилась еще одной. Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин пообщался с сотрудниками Мурманского государственного университета и узнал о существовании болезни, которую можно встретить в местах с экстремальными условиями для жизни. Называется она полярная истерия или мерячка.
- Проявляется заболевание в том, что люди временно отключаются от реального восприятия окружающего — они слышат голоса, звуки, видят ангелов или прекрасные женские лица, одновременно повторяют движения. Есть данные о внезапных уходах на север целых стойбищ северных народов, оставивших горящие очаги и плачущих грудных детей, - рассказал уралец агентству ura.news. - Свидетели отмечали, что люди, охваченные "мерячкой", стремятся двигаться к северу, становятся нечувствительными к боли и холоду, некоторые рвут на себе одежду, а если кто-то пытается помешать им — становятся агрессивными и сопротивляются с нечеловеческой силой. Состояние может продолжаться долго, в конце могут наблюдаться конвульсии и рыдания, а затем глубокий сон.
Сбрасывать эту версию со счету исследователи трагедии не спешат. Говорят, что выглядит правдоподобно.
ИСТОЧНИК KP.RU