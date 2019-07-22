2019-07-22T17:27:22+03:00
Общество

"Зоной 51" назвали Мурманскую область

Пользователи соцсетей шутят, что инопланетяне могут быть и на Кольском полуострове
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Больше миллиона людей хотят штурмовать Зону 51.Больше миллиона людей хотят штурмовать Зону 51.
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Одна из самых популярных тем для обсуждения в последние дни - загадочная Зона 51 в штатах. Напомним, спонтанное предложение взять штурмом загадочный объект, про который ходит много слухов (в частности, что здесь содержат инопланетян) неожиданно поддержало около миллиона человек.

В числе тех кто хочет хоть одним глазком глянуть на Зону 51, - знаменитости. В том числе Киану Ривз и Илон Маск.

На тему штурма ходит много шуток. Так, пользователи соцсетей юморят, что зачем ехать в штаты, если в России есть своя Зона 51 - Мурманская область. Аналогию вызвал автомобильный код региона - 51.

К слову, на Кольском полуострове много аномального и труднообъяснимого. Например, в марте прошлого года над Шонгуем видели НЛО. А Ковдор назвали столицей Гипербореи - загадочной цивилизации сверхлюдей.

В соцсетях шутят: Зона 51 - это же на Кольском полуострове!

В соцсетях шутят: Зона 51 - это же на Кольском полуострове!

ИСТОЧНИК KP.RU

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