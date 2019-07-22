2019-07-22T16:46:10+03:00
Происшествия

Роковое солнце: Между Апатитами и Кировском сбили пешехода

По неподтвержденным данным, 46-летний мужчина скончался [видео]
Варвара РУСЛАНОВА
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Разница между кадрами всего нсколько секунд, а человеческая жизнь уже оборвалась. Фото: соцсетиРазница между кадрами всего нсколько секунд, а человеческая жизнь уже оборвалась. Фото: соцсети
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Полярный день – это прекрасно, но не для автомобилистов. Низкое солнце ослепляет, и из-за его ярких лучей вполне можно не заметить препятствие на своем пути. Именно такую злую шутку сыграло небесное светило с 18-летним водителем из Кировска.

- В 20:50 21 июля на 11 километре автодороги Кировск – Апатиты молодой человек, находящейся за рулем ВАЗ-21099 не пропустил мужчину, который переходил проезжую часть по «зебре». 46-летний пешеход с тяжелыми травмами был госпитализирован, - сообщила «КП» инспектор по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

К слову, авария попала на видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. Судя по записи, в роковой момент дорогу переходили двое мужчин. Правда, один, увидев приближающуюся легковушку, притормозил и сделал пару шагов назад – это и спасло ему жизнь. Возможно, будь за рулем ВАЗ-21099 чуть более опытный водитель, трагедии удалось бы избежать. А вот новичок, который получил права только в феврале этого года, не смог правильно среагировать.

По информации ХибИнформБюро, пострадавший в аварии пешеход спустя полтора часа умер в больнице. Тем не менее, в ГИБДД его гибель пока не подтверждают.

На дороге Апатаиты - Кировск сбили пешехода.Кадры смертельной аварии попали на запись видеорегистратора. Автор: ХибИнформБюро! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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