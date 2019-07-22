300 велосипедистов прошли все испытания самого северного в мире марафона «Муста-Тунтури»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-22T16:22:39+03:00

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Что и говорить капризная северная погода порадовала северян на славу в минувшие выходные. Пока одни нежились на ставшем вдруг жарким солнышке, другие без устали крутили педали под его лучами. На полуострове Средний прошел самый северный в мире веломарафон «Муста-Тунтари». В этом году в нем приняли участие 300 человек, которые не испугались сложной трассы с перепадами высот, каменистыми грядами и бродами. Профессионалы замахнулись на дистанцию в 110 километров, новички и любители отважились взять только 25 и 50 километров. Правда, от этого эмоций меньше не получили.

- Все вовремя: погода хорошая, медали красивые, музыка-огонь, ляжки отваливаются, а самооценка на все 100%, - делится первыми впечатлениями от кросс-кантри участница веломарафона Надежда Аристова из Мурмашей. - Народу в три раза больше чем в прошлом году. А я рискнула покорить 50 километров и не прогадала. Организация просто супер. На старте бесплатное ТО, на пунктах питания: вода, лимонад, перекус и изотоник. На финише нас ждал чай, вода, греча с мясом, бананы, печенье, шоколад - то, что как раз нужно убитым мышцам. По маршруту как всегда мониторят на машинах и квадроциклах, чтоб если понадобиться, оказать помощь. На финише встречают сердечно и радостно. Короче, все очень позитивно и энергозарядительно!

Кроме бурных оваций каждого спортсмена, добравшегося до финиша, ждали памятные медали. Особых почестей заслуживали 15 победителей, которые пересекли финишную черту первыми.

ИСТОЧНИК KP.RU