В вокзале в Санкт-Петербурге задержали мурманчанина с тремя граммами синей «соли»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-22T15:11:49+03:00

Наркоман со стажем сам привлек к себе внимание блюстителей порядка

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«Ниже травы, тише воды» 44-летний уроженец Мурманской области, попавший в руки сотрудников полиции на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге, точно решил не придерживаться этого правила и навлек на себя неприятности.

- На вокзал мужчина приехал, чтобы добраться в Волховстрой. Но до поезда не дошел – уже в зале ожидания он начал вести себя буйно, громко и нецензурно ругаясь, - рассказывают в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западу.

Нарушителя общественного спокойствия задержали и сопроводили в комнату досмотра. В рюкзаке у мурманчанина полицейские обнаружили вещество синего цвета. Порошок был спрятан в очечник и капсулу для бахил.

- Синим веществом оказался не что иное, как метиэфедрон, известный больше, как «соль» общей массой три грамма. Кроме того, позже выяснилось, что задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные действия, употребляет наркотики и состоит на учете в наркодиспансере, - уточняют подробности в ведомстве.

Что ж список его «подвигов» теперь пополнится еще одним уголовным делом, возбужденным по статье 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». Буйному пассажиру грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU