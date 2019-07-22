2019-07-22T15:03:24+03:00
Дом. Семья

В Мончегорске спасли раненного ястреба

Птицу, которая пока не может летать, кормят перепелами
Мария ПАШЕНКОВА
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Пока ястреб не может летать, он будет жить в вольере. Фото: vk.com/domshvostommonchegorskПока ястреб не может летать, он будет жить в вольере. Фото: vk.com/domshvostommonchegorsk
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Гордой птице тоже иногда нужна помощь людей. Ведь в противном случае она может погибнуть.

На минувших выходных в районе Бобрового ручья в Мончегорске нашли ястреба, который не мог подняться в небо. Местный приют для животных "Дом с хвостом" не смог приютить птицу, ведь живущие в нем собаки были поддаться охотничьему инстинкту. Но зато волонтеры нашли машину для поездки в Мурманск - в областном центре ястреба показали ветеринарам.

- При первичном осмотре и пальпации - видимых переломов нет, крылья симметричны друг другу, а это значит - есть надежда, что ястреб сможет летать, если нет ничего более серьезного. Сейчас под подозрением травма головы и позвоночника. Сегодня ястребу будет проведено обширное обследование в клинике, - рассказали волонтеры 22 июля.

Пока хищник будет жить в вольере питомника ездовых собак. Условия для него как в санатории: заботятся и приносят специально заготовленных перепелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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