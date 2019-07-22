В Мончегорске спасли раненного ястреба
Гордой птице тоже иногда нужна помощь людей. Ведь в противном случае она может погибнуть.
На минувших выходных в районе Бобрового ручья в Мончегорске нашли ястреба, который не мог подняться в небо. Местный приют для животных "Дом с хвостом" не смог приютить птицу, ведь живущие в нем собаки были поддаться охотничьему инстинкту. Но зато волонтеры нашли машину для поездки в Мурманск - в областном центре ястреба показали ветеринарам.
- При первичном осмотре и пальпации - видимых переломов нет, крылья симметричны друг другу, а это значит - есть надежда, что ястреб сможет летать, если нет ничего более серьезного. Сейчас под подозрением травма головы и позвоночника. Сегодня ястребу будет проведено обширное обследование в клинике, - рассказали волонтеры 22 июля.
Пока хищник будет жить в вольере питомника ездовых собак. Условия для него как в санатории: заботятся и приносят специально заготовленных перепелов.
ИСТОЧНИК KP.RU