В Мурманске у пешеходных переходов появилось 15 цветных рисунков

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-22T14:50:49+03:00

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В своей повседневной суете мы частенько забываем о правилах безопасности. А напрасно – ведь такая оплошность может иметь самые печальные последствия. Чтобы предупредить зазевавшихся пешеходов, в ГИБДД по Мурманской области решили нарисовать на асфальте яркие картинки.

- 19 июля в центре Мурманска мы нанесли около 15 предупреждающих надписей и рисунков. Нам помогали общественники и прохожие. Цвета мы подбирали специально с учетом нашего климата, чтобы надписи привлекали внимание мурманчан. И, кажется, мы достигли своей цели. Люди останавливались перед перекрестками и рассматривали наши предупреждения, - рассказывают в отделе пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Мурманску.

Еще бы! Надписи на асфальте гласили: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотри, проверь, переходи», «Сними наушники и капюшон», «Отвлекись от телефона». Что ж в дорожной полиции учли главные ошибки пешеходов.

- Надеемся, что к 1 сентября подобные надписи украсят все «зебры», находящиеся вблизи образовательных учреждений города, - подчеркнули в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU