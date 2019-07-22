В Мурманске у пешеходных переходов появилось 15 цветных рисунков
В своей повседневной суете мы частенько забываем о правилах безопасности. А напрасно – ведь такая оплошность может иметь самые печальные последствия. Чтобы предупредить зазевавшихся пешеходов, в ГИБДД по Мурманской области решили нарисовать на асфальте яркие картинки.
- 19 июля в центре Мурманска мы нанесли около 15 предупреждающих надписей и рисунков. Нам помогали общественники и прохожие. Цвета мы подбирали специально с учетом нашего климата, чтобы надписи привлекали внимание мурманчан. И, кажется, мы достигли своей цели. Люди останавливались перед перекрестками и рассматривали наши предупреждения, - рассказывают в отделе пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Мурманску.
Еще бы! Надписи на асфальте гласили: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотри, проверь, переходи», «Сними наушники и капюшон», «Отвлекись от телефона». Что ж в дорожной полиции учли главные ошибки пешеходов.
- Надеемся, что к 1 сентября подобные надписи украсят все «зебры», находящиеся вблизи образовательных учреждений города, - подчеркнули в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU