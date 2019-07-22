Мурманчане получили доначисления за отопление из-за не вовремя поверенных счетчиков

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-22T13:24:58+03:00

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Как только жителям Мурманской области стали приходить первые квитанции с доначислениями за отопление, врио губернатора Андрей Чибис договорился с ресурсоснабжающими организациями о том, что такие счета они отзовут, а правительство региона в свою очередь разберется в ситуации. Что ж настал момент истины.

- Предъявление большой корректировки платы с доначислением в течение 2018-2019 годов связано прежде всего со снятием общедомовых теплосчетчиков для проведения поверки, а также с несогласованной работой ресурсоснабжающей организации и управляющей компанией, - подвел итог проведенного анализа вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора. - В итоге жильцам выставили счета по нормативу, который оказался выше среднего уровня потребления ресурса.

На защиту муниципалитетов, по вине которых, собственно говоря, и произошел это казус, встала главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова. По ее словам, задержки с поверкой счетчиков и несвоевременная их установка – результат нехватки средств в муниципальных бюджетах.

- Это же не справедливо! Есть деньги, нет денег – это задача публичной власти. Коллеги проверьте свои муниципалитеты и сделайте так, чтобы эта организационная работа не сказывалась на карманах людей, - подчеркнул Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU