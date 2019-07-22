2019-07-22T12:37:33+03:00
Общество

В Мурманской области приведут в порядок 146 подъездов

А чтобы ускорить долгожданный ремонт собственникам предложат принять в нем непосредственное участие
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Ремонты подъездов пройдут в 146 домах.Ремонты подъездов пройдут в 146 домах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Увы, далеко не во все парадные столицы Заполярья и области можно зайти без содрогания, но управляющие компании все равно не торопятся приводить их в порядок. Но теперь отлынивающим от своих обязанностей жилищникам придется взяться за шпателя и краску.

- На летний период этого года запланирован ремонт 146 подъездов. На данный момент в ряде муниципалитетов эта работа не только проводится, но уже и завершена. И сейчас мы начинаем проверять качество ее выполнения, - отрапортовал вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

Плановые ремонты явно не смогли охватить все нуждающиеся в них парадные, а посему в регионе готовятся внедрить новый механизм ускоренного ремонта подъездов в многоквартирных домах. Предполагается, что эти работы будут выполнены при софинансировании областного и муниципального бюджетов, а также средств управляющих организаций и жильцов.

- Мы определили три пилотных дома в Мурманске, в которых такие ускоренные ремонты пройдут уже в этом году. В случае успеха начнем применять этот механизм более широко и в других муниципалитетах региона, - отметил Никора.

Правда, несмотря на приведенную вице-губернатором весьма оптимистичную статистику, пользователи соцсетей такую идею восприняли без энтузиазма.

- Пусть собственники и сами ремонтируют, и еще сами платят за этот ремонт. А еще пусть и по квитанциям платят за содержание и ремонт, за капремонт. Врио, распусти ты уже их, а то они разжигают ненависть! – прокомментировал Алексей Бочков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мончегорске спасли раненного ястреба
В Мурманске у пешеходных переходов появилось 15 цветных рисунков
В Малое Сафоново, где медведь задрал собаку, приедет госохотнадзор
Инструктору, который нырял с пропавшим в Баренцевом море дайверами, предъявили обвинение
Мурманчане получили доначисления за отопление из-за не вовремя поверенных счетчиков
Под Умбой пропал рыбак из Полярных Зорь Артур Петкевич
Пропавшая после веселья в ночном клубе мурманчанка сама пришла в полицию
В Кировске появился первый на Кольском Севере женский монастырь
Министр транспорта Мурманской области: Через три недели по дорогам Мончегорска можно будет комфортно ездить
Мурманской области дадут 700 миллионов рублей на внедрение в школы цифровых технологий
В Мурманске полыхало сразу пять машин
Мурманчанин сфотографировал подпольное казино - полиция начала проверку
В Мурманске девушка пропала после отдыха в ночном клубе
Мурманчанка порезала знакомому сухожилия осколком вазы
На набережную Семеновского озера вернут памятник Олегу Найденову
В Мурманске сгорела квартира, а в Оленегорске – BMW X5
Сборная Снежногорска взяла главную награду фестиваля "Голосящий КиВиН"
В порту Мурманск ждут уникальный катамаран Energy Observer
Густой утренний туман нарушил работу аэропорта «Мурманск»
В Мурманске подросток, пытаясь примирить ссорящихся, распылил перцовый баллончик и получил битой по голове
В Малом Сафоново медведь убил и уволок в лес собаку, сидящую на цепи