В Мурманской области приведут в порядок 146 подъездов
Увы, далеко не во все парадные столицы Заполярья и области можно зайти без содрогания, но управляющие компании все равно не торопятся приводить их в порядок. Но теперь отлынивающим от своих обязанностей жилищникам придется взяться за шпателя и краску.
- На летний период этого года запланирован ремонт 146 подъездов. На данный момент в ряде муниципалитетов эта работа не только проводится, но уже и завершена. И сейчас мы начинаем проверять качество ее выполнения, - отрапортовал вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.
Плановые ремонты явно не смогли охватить все нуждающиеся в них парадные, а посему в регионе готовятся внедрить новый механизм ускоренного ремонта подъездов в многоквартирных домах. Предполагается, что эти работы будут выполнены при софинансировании областного и муниципального бюджетов, а также средств управляющих организаций и жильцов.
- Мы определили три пилотных дома в Мурманске, в которых такие ускоренные ремонты пройдут уже в этом году. В случае успеха начнем применять этот механизм более широко и в других муниципалитетах региона, - отметил Никора.
Правда, несмотря на приведенную вице-губернатором весьма оптимистичную статистику, пользователи соцсетей такую идею восприняли без энтузиазма.
- Пусть собственники и сами ремонтируют, и еще сами платят за этот ремонт. А еще пусть и по квитанциям платят за содержание и ремонт, за капремонт. Врио, распусти ты уже их, а то они разжигают ненависть! – прокомментировал Алексей Бочков.
ИСТОЧНИК KP.RU