В Мурманской области приведут в порядок 146 подъездов

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-22T12:37:33+03:00

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Увы, далеко не во все парадные столицы Заполярья и области можно зайти без содрогания, но управляющие компании все равно не торопятся приводить их в порядок. Но теперь отлынивающим от своих обязанностей жилищникам придется взяться за шпателя и краску.

- На летний период этого года запланирован ремонт 146 подъездов. На данный момент в ряде муниципалитетов эта работа не только проводится, но уже и завершена. И сейчас мы начинаем проверять качество ее выполнения, - отрапортовал вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора.

Плановые ремонты явно не смогли охватить все нуждающиеся в них парадные, а посему в регионе готовятся внедрить новый механизм ускоренного ремонта подъездов в многоквартирных домах. Предполагается, что эти работы будут выполнены при софинансировании областного и муниципального бюджетов, а также средств управляющих организаций и жильцов.

- Мы определили три пилотных дома в Мурманске, в которых такие ускоренные ремонты пройдут уже в этом году. В случае успеха начнем применять этот механизм более широко и в других муниципалитетах региона, - отметил Никора.

Правда, несмотря на приведенную вице-губернатором весьма оптимистичную статистику, пользователи соцсетей такую идею восприняли без энтузиазма.

- Пусть собственники и сами ремонтируют, и еще сами платят за этот ремонт. А еще пусть и по квитанциям платят за содержание и ремонт, за капремонт. Врио, распусти ты уже их, а то они разжигают ненависть! – прокомментировал Алексей Бочков.

ИСТОЧНИК KP.RU