Пропавшая после веселья в ночном клубе мурманчанка сама пришла в полицию

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-22T11:36:31+03:00

Екатерина спустя сутки сама пришла в отделение полиции. С девушкой все хорошо. Фото: МурманСпас

Девушка рассказала, что гуляла с друзьями и тревожиться не стоило

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Больше суток не было вестей о 23-летней Екатерине Перковой. Мурманчанка ночь с 20 на 21 июля провела в коктейль-холле NEGRONI CLUB. Утром воскресенья вышла из клуба, но домой так и не доехала.

Взволнованные родственники сразу обратились в полицию и к волонтерам, по соцсетям полетели ориентировки на Екатерину. А утром 22 июля стало известно, что девушка нашлась. После веселой ночи она решила продолжить развлекаться и уехала кататься с друзьями, забыв предупредить близких.

- Сегодня утром она пришла в отделение полиции. Против нее не было совершено противоправных действий, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

А вот пропавшего 20 числа 71-летнего Николая Коржева ищут до сих пор. Напомним, мужчина ушел домой с дачи, расположенной на 9 километре дороги Мурманск-Аэропорт. И с тех пор о нем нет вестей.

ИСТОЧНИК KP.RU