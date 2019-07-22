2019-07-22T10:43:20+03:00
Общество

Министр транспорта Мурманской области: Через три недели по дорогам Мончегорска можно будет комфортно ездить

Местные власти никак не могли заключить договор на содержание городских артерий
Елена ЧУМАКОВА
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Ямы в Мончегорске будут латать в две смены Фото: Подслушано в Мончегорске №1Ямы в Мончегорске будут латать в две смены Фото: Подслушано в Мончегорске №1
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Беда с дорогами в Мончегорске потребовала вмешательства в ситуацию высокого руководства. Напомним, на прошлой неделе врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отправил регионального министра транспорта Дмитрия Соснина в город металлургов, чтобы решить назревшую проблему. Правда, сам Андрей Владимирович, приезжавший на выходных поздравить сотрудников металлургической промышленности с профессиональным праздником, посмотреть на убитые дороги Мончегорска так и не решился. Но на «оперативке» поинтересовался у Дмитрия Соснина, как обстоят дела с ямами.

- До середины прошлой неделе ремонт дорог в городе не велся в принципе. Дело в том, что муниципалитет не мог заключить договор на содержание дорог. 16 июля это было сделано, правда, пока только на три месяца, - доложил Дмитрий Соснин. – Много претензий к дорожному покрытию на наиболее интенсивных участках: трассе, которая ведет на комбинат и находится в неудовлетворительном состоянии, а также улицах Грузовая и Кондрикова. Еще большие проблемы с проездами.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, рабочие будут ремонтировать дороги в Мончегорске в две смены. Кроме того, на информационных ресурсах муниципалитета будет размещен график устранения ям и их геолокация. Таким образом мончегорцы смогут сами контролировать ход проведения работ.

- Разумеется, эти меры не позволят кардинально изменить ситуацию с дорогами в Мончегорске, но сделают комфортным проезд по ним, - отметил министр транспорта региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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