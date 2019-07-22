Мурманской области дадут 700 миллионов рублей на внедрение в школы цифровых технологий

СЕГОДНЯ 10:06 2019-07-22T10:08:52+03:00

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Отмененное волевым решением руководства Заполярья закрытие Кильдинской коррекционной школы-интерната напоминает камешек брошенный в воду, от которого пошли круги. Этот болезненный для педагогов и родителей их воспитанников вопрос был вновь поднят на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

- Коллеги, я прошу максимально внимательно отнестись к вопросу оптимизацию и тщательно анализировать, как работают уже приятные вами решения, - обратился к собравшимся врио губернатора региона Андрей Чибис. - После детальной проверки мной было приятно решение не закрывать Кильдинскую школу-интернат. Но это не единичный случай! Аналогичный анализ проводится и по поводу объединения детских учреждений в Мурманске и Апатитах. Пока логика этих решений не понятна.

Кроме того, Чибис подчеркнул, что надо руководствоваться реальной ситуацией, смотреть на которую следует уж точно не через призму бюрократической логики. А затем перешел к хорошим новостям.

- В рамках национально проекта «Образования» в течение трех лет будут дополнительно привлечены более 700 миллионов рублей из федерального бюджета. Уже 277 миллионов рублей мы получим в 2020 году. Эти деньги будут потрачены на внедрение современных цифровых технологий в образование и на обучение детей с ограниченными возможностями, - сообщил Андрей Владимирович.

ИСТОЧНИК KP.RU