2019-07-22T11:31:22+03:00
Происшествия

В Мурманске полыхало сразу пять машин

Пожар начался возле дома №100а по проспекту Героев-североморцев
Елена МОЛОДЦОВА
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Сразу восемь огнеборцев принялись тушить массовое возгорание автомобилей.Сразу восемь огнеборцев принялись тушить массовое возгорание автомобилей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Не успела столица Заполярья ночь на 5 июня, когда сгорели сразу три «железных конях». Напомним, тогда в полиции возбудили сразу два уголовных дела: одно по факту поджога Toyota Land Cruiser 200, второе - по воспламенившемуся Infiniti. Однако ранее утро 22 июля поставило новый огненный рекорд, по крайней мере, этого лета. Еще бы! Спасателям пришлось ликвидировать массовое возгорание автомобилей.

- В 5:19 поступило сообщение о пожаре возле дома №100а на проспекте Героев-североморцев. Незамедлительно на место выдвинулись пожарно-спасательное подразделение в составе восьми человек и двух единиц техники. В итоге от огня пострадали пять автомобилей, правда, некоторые лишь частично, - говорится в оперативной сводке МЧС по Мурманской области.

А пока в ведомстве выясняют причины массового пожара. Тем не менее, в полиции уже начали проверку по данному факту. На месте с самого утра работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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