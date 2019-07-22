Мурманчанин сфотографировал подпольное казино - полиция начала проверку

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-22T08:38:35+03:00

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Однорукие бандиты в нашей стране не имеют права на существование. Поэтому они ведут подпольную жизнь: игровые автоматы прячут за вывесками Интернет-кафе и, чаще всего, букмекерских контор.

Одну такую мурманчане нашли на видном месте - в торговом центре на проспекте Кольский. Рядом с яркой вывеской также расположены кафе, продуктовый магазин и отдел с одеждой. Когда попадаешь внутрь - видишь автоматы с популярными играми.

- Из того, что у полиции и ФСБ с прокуратурой «под носом» играют в азартные игры, можно сделать вывод, что с начальством полиции хорошо делятся, чтобы никто не трогал букмекерские конторы, - поспешили сделать выводы северяне в группе "Мурманск".

Впрочем стражи порядка уже заинтересовались "букмекерской конторой".

- По факту размещения поста в одной из групп социальных сетей сотрудниками полиции будет проведена тщательная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказала начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Результат будет известен в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU