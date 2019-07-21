2019-07-21T14:39:49+03:00
Происшествия

Мурманчанка порезала знакомому сухожилия осколком вазы

Другая северянка накинулась на сожителя с ножом
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Обеим женщинам грозит до двух лет колонии. Фото: архив "КП".Обеим женщинам грозит до двух лет колонии. Фото: архив "КП".
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Женщина называют представительницами слабого пола. Вот только не все дамы так слабы, как могут показаться, и нередко становятся не меньшими агрессорами, чем мужчины. Подтверждением тому стали сразу две истории, произошедшие в Мурманске.

Из квартиры на улице Марата в больницу с колото-резаными ранениями увезли 49-летнего мурмачанина. Как выяснилось, на мужчину во время ссоры с кухонным ножом накинулась его сожительница. Для 44-летней дамы это рецидив – она уже привлекалась за причинение тяжких телесных.

Еще одна северянка использовала в качестве оружия осколок от вазы. Именно им она порезала сухожилия на руке 36-летнего знакомого в квартире на Кольском проспекте. Аналогичный случай произошел в квартире, расположенной в доме по проспекту Кольский. Мужчину доставили в больницу, а 51-летнюю женщину – в отдел полиции.

- По данным фактам в отношении двух жительниц областного центра возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области. - Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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