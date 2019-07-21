2019-07-21T14:01:25+03:00
Общество

На набережную Семеновского озера вернут памятник Олегу Найденову

В Мурманске продолжается реконструкция зоны отдыха
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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Фото: администрация города МУрманска.Фото: администрация города МУрманска.
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Набережная Семеновского озера – любимое всеми северянами место в столице Заполярья. Последние годы здесь все чаще можно заметить строительные леса, но это не омрачает настроения местных жителей, ведь за ними следуют интереснейшие обновления.

- На участке уже выполнены работы по устройству и облицовке гранитными плитами подпорных стенок, установлена система наружного освещения и видеонаблюдения, также обустроена система ливневой канализации. Скоро здесь появятся скамейки и урны, - сообщил директор учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай.

Более того, на берег Семечки снова вернут памятник Мурманска Олегу Найденову вернется на берег Семеновского озера к открытию обновленной зоны отдыха.

- Постановлением об увековечивании памяти первого мэра было подписано еще 25 июля 2003 года, - пояснил Накай.

В 2019–2020 годах здесь также планируют построить искусственный рельеф, конструктивные элементы которого будут интегрированы в сеть велосипедно-пешеходных дорожек. Его поверхность будет использована и для организации смотровой площадки и прогулочной зоны с возможностью сквозного прохода вдоль проспекта Героев-североморцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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