В Мурманске сгорела квартира, а в Оленегорске – BMW X5

СЕГОДНЯ 12:26 2019-07-21T12:26:31+03:00

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Чаще всего, так уж сложилось, ЧП происходят на выходных. Так случилось и в этот раз в Мурманской области. Сразу два крупных пожара произошли в разных городах Заполярья.

- 20 июля в 21.35 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: г. Мурманск, ул. Гагарина, д.9, кор.2. В результате пожара сгорели личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (9 челочек личного состава и 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области.

По тревоге пришлось подниматься спасателям и рано утром в воскресенье. В 5 часов утра уже 21 июля и уже в Оленегорске стало известно о возгорании иномарки у дома №3 по улице Пионерской. Огонь уничтожил центральную панель, частично повредил салон, разрушил лобовое и правое боковое стекла BMW Х5. Тушило люксовое авто одно пожарно-спасательное подразделение из 7 спасателей и 2 единиц техники. Причины этого пожара также установит специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU