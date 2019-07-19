2019-07-19T14:07:58+03:00
Происшествия

Пьяному водителю со стажем, перевернувшемуся под Кандалакшей, грозит два года колонии

35-летнего северянина уже дважды судили за езду подшофе
Елена МОЛОДЦОВА
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От Chevrolet Lanos осталось груда покореженного металла. Фото: УМВД по Мурманской областиОт Chevrolet Lanos осталось груда покореженного металла. Фото: УМВД по Мурманской области
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Увы, ни две судимости, ни сотни часов обязательных работ не смогли повлиять на привычку 35-летнего кандалакшанина садиться за руль после того, как изрядно принял на грудь. Но теперь у него будет время подумать над своим поведением.

- Днем 14 июля на 15 километре автодороги Кандалакша – Полярные Зори водитель Chevrolet Lanos не справился с управление и вылетел в кювет, где иномарка перевернулась. Мужчину с полученными травмами госпитализировали, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Именно в больнице и выяснилось, что горе-водитель пьян. Кроме того, это далеко не первая его поездка за руль в нетрезвом виде. Мужчина уже привлекался за вождение подшофе не только к административной, но и к уголовной ответственности.

- В прошлом году мировой судья лишил этого же водителя прав на два года и назначил 180 часов обязательных работ. Но не прошло и полгода, как его вновь поймали за рулем нетрезвым. Служители Фемиды увеличили число часов обязательных работ до 380 и лишили его прав на три года, - раскрывают подробности в полиции.

Но это не помогло. И пьяный гонщик заработал уже третье уголовное дело статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». На этот раз мужчина вполне может лишиться свободы на два года. Возможно, этого времени ему хватит, чтобы осознать, что последствия его пьяного вождения и аварии могли быть куда более печальными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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