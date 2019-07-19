2019-07-19T14:22:37+03:00
Общество

Для банкрота Василия Пимина нашли финансового управляющего

Решается вопрос о реструктуризации долгов мурманского бизнесмена
Ника СВЕТЛОВА
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Василий Пимин признан банкротом, а его долги будут реструктурированы. Фото: Blogger51Василий Пимин признан банкротом, а его долги будут реструктурированы. Фото: Blogger51
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В 2016 году мурманский бизнесмен Василий Пимин был осужден на 7 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Но на этом его история не закончилась. В суд было передано дело о признании предпринимателя банкротом.

В июне Арбитражный суд Мурманской области вынес резолютивная часть решения о том, что Василий Пимин официально является банкротом. Тогда же была введена процедура реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев.

Для бизнесмена уже нашли финансового управляющего - Павла Холявина, члена Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». Вопрос об его утверждении решат на судебном заседании 22 июля. К 26 ноября он должен предоставить отчет о своей работе.

Напомним, Василия Пимина обвиняли в финансовых преступления: уклонении от уплаты налогов, неуплате взносов в Пенсионный фонд. Также банк "Российский капитал" требовал у бизнесмена кредит в 100 миллионов рублей, который был выдан по 17% годовых на покупку Мурманского завода термической обработки бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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