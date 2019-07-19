Трое жителей Североморска пойдут под суд за крабовое браконьерство

СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-19T13:35:33+03:00

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Браконьеры не упускают возможности нагреть руку на деликатесном крабовом мясе, которая пользуется популярностью и стоит приличных денег, а сотрудники правоохранительных органов с тем же упорством пытаются пресечь их деятельность. Одна такая троица в Североморске и попала в поле зрения блюстителей порядка.

- В организованную группу входило трое жителей столицы Северного флота. Их лидером был 26-летний мужчина, его 28-летний товарищ добывал камчатского краба с помощью орудия для ловли, специального навигационного оборудования и лодки, а другой 26-летний северянин был водителем, доставлявшим груз в цех по переработке. После чего деликатес отправлялся в центральные регионы страны. Разумеется, никакого разрешения на подобную деятельность у них не было, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Всего с марта по ноябрь 2018 года группа выловила в акватории Баренцева моря 450 экземпляров камчатского краба. Браконьеры не ожидали визита силовых структур, которые изъяли орудия лова, а самих нечистых на руку рыбаков задержали. Ущерб, нанесенный троицей водным биологическим ресурсам России, оценили на сумму свыше 350 тысяч рублей. Им предъявили обвинение по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов организованной группой». Жителям Североморска грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU