В Мурманске усыпили кота, по которому проехала машина

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-19T12:45:59+03:00

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Попавшие под колеса машин животные не редкость в наши дни. Иногда четвероногих сбивают случайно - водитель просто не успевает затормозить перед выскочившим на дорогу псом или кошкой. Иногда автолюбители проезжают по братьям меньшим специально. Как это было, например, в Мурманске, где водитель специально проехал по лежавшему на дороге у дома псу.

И снова в областном центре история повторилась около двух часов дня 19 июля. Здесь установленная машина на пересечении проспекта Шмидта и улицы Капитана Егорова сбила молодого бездомного кота.

- Причем не просто толкнул, а проехал по задним лапам и немного животу (там была огромная гематома, скорее всего, повреждены внутренние органы). Насколько я понимаю, с места машина уехала, так как животное заметили еще до меня. С трудом его выловили - он отбивался, был в шоковом состоянии - с сотрудниками магазина, после чего я отвез его в клинику, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" Игорь Агеенко.

Рентген показал, что кости таза у мурлыки раздроблены. Мужчина принял решение усыпить котика, чтобы тот не мучился. Как бы жалко его не было.

ИСТОЧНИК KP.RU