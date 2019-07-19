2019-07-19T12:16:20+03:00
Общество

У жителей Кандалакши и Мончегорска интересуются, какими должны быть набережные

Оба муниципалитета намерены участвовать во всероссийских конкурсах по созданию комфортной городской среды
Елена МОЛОДЦОВА
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Совсем скоро здесь появится набережная, а пока горожане должны подумать, какой она должна быть. Фото: Их архива Михаила ПавловаСовсем скоро здесь появится набережная, а пока горожане должны подумать, какой она должна быть. Фото: Их архива Михаила Павлова
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Мнений много не бывает – решили в администрациях сразу двух городов Мурманской области и попросили местных жителей принять участие в опросе на тему, какой они видят набережные в Кандалакше и Мончегорске. Напомним, Кандалакша уже дважды пыталась взять грант на всероссийском конкурсе, но каждый раз терпела фиаско – врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис решил профинансировать ее проект из областного бюджета. Мончегорску удача улыбнулась – проектно-сметная документация первой половины набережной уже разрабатывается за счет гранта. Однако чтобы обе набережные пришлись по сердцу горожанам, главы администраций Михаил Павлов и Виктор Садчиков решили спросить у людей, какими они видят будущие места отдыха.

- Мы планируем участвовать во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, чтобы получить финансовую поддержку на благоустройство. Совсем скоро приступим к разработке проекта. Давайте вместе придумаем, какой должна быть первая кандалакшская морская набережная! Потратьте пару минут – заполните анкету, - кинул клич Михаил Павлов.

С аналогичным предложениям к горожанам обратились и власти Мончегорска, уточнив, что речь идет об участке Ленинградской набережной от улицы Котульского до проспекта Кирова. Сои предложения северяне могут принести в пункт сбора, что на первом этаже дома №37 по проспекту Металлургов, рассказать лично сотруднику отдела архитектуры, который располагается в этом же здании в кабинете 310 или прислать по электронной почте oag@monchegorsk-adm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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