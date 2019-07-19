20-летний белгородец в Мурманске пытался получить чужое наследство в 1,8 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-07-19T11:30:14+03:00

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20-летний житель Белгорода решил провернуть аферу в духе Остапа Бендера. Он узнал, что в сентябре 2013 года умер 90-летний мурманчанин. Но на его счетах в банке осталась крупная сумма денег - 1,8 миллиона рублей. На них и позарился молодой человек.

Вклады были выморочные, то есть их наследники не объявились, поэтому деньги должны были перейти государству. Но хитрый юноша решил присвоить их себе. Для этого он сделал себе фальшивые документы на родство с умершим. Сейчас устанавливается, кто помог белгородцу с бумагами.

- На территории Октябрьского административного округа Мурманска, подсудимому было передано подложное свидетельство о праве на наследство по закону, согласно которому подсудимый является наследником имущества умершего мужчины, состоящего из денежных вкладов, находящихся на шести банковских счетах со всеми причитающимися процентами и компенсациями, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

5 октября прошлого года молодой человек пришел в банк и потребовал деньги со шести счетов. Вот только трюк не удался. Сотрудники банка проверили документы и вызвали полицию. Было возбуждено уголовное дело. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU