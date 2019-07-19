В Мурманске потерялся четырехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-19T09:13:07+03:00

Четырехлетний Коля, оставшись на центральном проспекте города один, не растерялся и обратился за помощью в магазин. Фоо: соцсети

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Не везет в последнее время маленьким мурманчанам. Напомним, в Туапсе семилетний мальчик из Мурманской области, возвращающийся домой со смены в детском санаторно-оздоровительном лагере «Золотой колос», уснул в автобусе и опоздал на поезд. К слову, ехал он вместе со старшей сестрой, но та покинула салон, забыв о братишке. Правда, парень, проснувшись, не растерялся: выбрался через окно и пошел в магазин искать помощи. Похожая история произошла вечером 18 июля в самой столице Заполярья.

- Родители, где вы? У дома №19а на проспекте Ленина нашли мальчика Колю, 4 года. Сейчас он находится в Центре помощи детям на Старостина, 91! – такие сообщения вихрем разлетелись по соцсетям.

К слову, с небольшим опозданием появились и другие посты о том, что в Мурманске потерялся четырехлетний малыш. Сразу оговоримся, что ребенка никто не бросал и нигде не забывал.

- Два брата четырех и восьми лет катались на велосипедах в районе проспекта Ленина. Младший отстал от старшего, испугался, зашел в ближайший магазин и сказал, что потерялся, - рассказывает начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова. - На место были вызваны полицейские, которые забрали ребенка в отдел. В настоящее время мальчик передан родителям. С ним все в порядке. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU