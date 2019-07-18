2019-07-18T16:35:47+03:00
Общество

В Мурманске прошел круглый стол о реабилитации пострадавших на производстве

Северянам рассказали, что такое прямые выплаты и нулевой травматизм
Ника СВЕТЛОВА
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"Комсомольская правда"-Мурманск и Фонд социального страхования Мурманской области провели круглый стол на тему производственного травматизма."Комсомольская правда"-Мурманск и Фонд социального страхования Мурманской области провели круглый стол на тему производственного травматизма.Фото: Екатерина КОНОТОП
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В Мурманской области много предприятий горнодобывающей отрасли, рыбной и обрабатывающей. Часто они являются градообразующими, и работают на них многие северяне.

К сожалению, во время нелегкого труда случаются несчастные случаи, после которых приходится долго лечиться и восстанавливаться. Как проходит реабилитация таких работников, как провести профилактику производственного травматизма обсудили на круглом столе. Его провели "Комсомольская правда"-Мурманск и Фонд социального страхования Мурманской области.

Так, в Заполярье более 17 тысяч страхователей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Почти 61 тысяча человек заняты на работах с вредными/опасными производственными факторами.

При этом в регионе уже работает концепция "Нулевого травматизма", при котором число пострадавших человек должно стремиться к нулю. Уже два заполярных предприятия поддержали это направление.

Помимо этого с 1 июля Мурманская область включилась в пилотный проект по прямым выплатам. Если раньше пособия по материнству, временной нетрудоспособности и другие платил работодатель, то теперь они идут напрямую от ФСС.

Подробнее о круглом столе читайте в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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