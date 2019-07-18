2019-07-18T15:57:21+03:00
Происшествия

В Мурманске разыскивают мужчину, которого подозревают в преступлении

Что именно натворил этот человек, тайна следствия
Варвара РУСЛАНОВА
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Этого мужчину разыскивает полиция.Этого мужчину разыскивает полиция.
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Увы, пока в этом деле больше вопросов, нежели ответов. Но без помощи бдительных мурманчан сотрудникам правоохранительных органов не обойтись. Отделом полиции №2 УМВД России по городу Мурманску по подозрению в совершении преступления разыскивается мужчина, которого вы видите на фотографии.

- К сожалению, в интересах следствия мы не можем дать более подробную информацию, - ответила на вопрос, что именно совершил седовласый мужчина со снимка, начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Тем не менее, если вам известно местонахождение пожилого мужчины, просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 40-61-10, 40-61-90, 40-61-40 или 02.

Напомним, на днях с поезда Мурманск – Санкт-Петербург сняли 43-летнего мужчину, который три года находился в федеральном розыске, являясь госдолжником Армении.Информацию о его задержании передали инициаторам поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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