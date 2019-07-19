Мурманчанка попала под уголовную статью за то, что тайно пришла к бабушке помыться

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-19T16:58:09+03:00

У девушки дома не было горячей воды, поэтому она забиралась помыться к бабушке. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Отношения в семье часто бывают странные и не очень теплые. Так, в Мурманске внучка и бабушка не смогли договориться о простых вещах и теперь вовлечены в уголовное дело.

67-летняя женщина стала замечать, что вещи в ее квартире на улице Ушакова оказываются не на своих местах, хотя живет она одна. Пенсионерка сменила замки, но это не помогло. Тогда она решила установить сигнализацию. Которая и раскрыла тайну "барабашки".

Оказалось, что в квартиру к бабушке пробиралась 20-летняя внучка. Раньше родственницы жили вместе, поэтому у девушки были дубликаты ключей. Но когда она в очередной раз пришла к бабушке, то сработала сигнализация. На место приехали сотрудники Росгвардии, которые задержали мурманчанку. Оказалось, что тайно она пробиралась для того, чтобы помыться - у нее дома не было горячей воды.

- Своими действиями подозреваемая нарушила конституционное право потерпевшей на неприкосновенность жилища. Девушка подозревается совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ. В настоящее время допрашиваются свидетели, потерпевшая, ведется работа с подозреваемой. Последняя признает совершение противоправного деяния, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Девушке грозит штраф до 40 тысяч рублей, 360 часов обязательных работ или 1 год исправительных.

ИСТОЧНИК KP.RU